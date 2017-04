Spierballengerol NAVO op oostelijke flank moet Rusland afschrikken

Bewerkt door: ADN

De Poolse president Andrzej Duda heeft vandaag het NAVO-bataljon officieel welkom geheten in Orzysz, in het noordoosten van Polen, in aanwezigheid van onder andere de Amerikaanse generaal die de NAVO-troepen in Europa leidt, Curtis Scaparrotti. Het NAVO-bataljon maakt deel uit van de militaire versterking op de oostflank van de NAVO, de "Enhanced Forward Presence", die de bondgenoten hebben beslist bij de NAVO-top vorig jaar in Warschau als reactie op een mogelijke Russische dreiging. Ook Belgische troepen maken deel uit van een van de vier multinationale "battlegroups".

© reuters. Duda sprak van een historisch moment voor Polen. "Hier hebben generaties Polen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog op gewacht, die ervan hebben gedroomd dat we politiek weer een lid van het rechtvaardige, solidaire, democratische en echt vrije Westen te worden", zei hij voor soldaten uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Polen.

Niet toevallig vandaag Het is niet toevallig dat de verwelkoming van het NAVO-bataljon in Polen uitgerekend op 13 april plaatsvond. Die dag staat in Polen immers in het teken van het bloedbad van Katyn. In april en mei 1940 werden ongeveer 22.000 Poolse officieren uit de weg geruimd door de NKVD, een van de machtigste staatsorganen van de toenmalige Sovjet-Unie.

"Defensief, proportioneel" © reuters. De opgevoerde aanwezigheid in het oosten is volgens de verdragsorganisatie "defensief, proportioneel en in lijn met internationale engagementen". Niettemin moet die opgevoerde aanwezigheid er vooral aan herinneren dat een aanval tegen één bondgenoot gelijkstaat met een aanval tegen alle 28. Vooral de oostelijke lidstaten hadden aangedrongen op de versterkingen. Zij vrezen immers de grote Russische buur, die in 2014 de Krim annexeerde en nauwelijks bedekte steun gaf aan de separatisten in Oekraïne.

Vier "battlegroups" © reuters. Concreet gaat het om vier zogeheten "battlegroups", met de omvang van een bataljon, die in Estland, Letland, Litouwen en Polen zijn gelegerd. Het bataljon in Litouwen staat onder leiding van Duitsland. De bataljons in Estland, Letland en Polen worden geleid door respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS. De vier bataljons zullen continu roteren, om de afspraken met Rusland van na de Koude Oorlog toch minstens naar de letter te blijven respecteren.

Honderdtal Belgische militairen © afp. Een transportcompagnie van een honderdtal Belgische militairen maakt in Litouwen deel uit van het multinationaal bataljon in het militaire kamp Rukla. De Belgen zullen gedurende het volledige jaar 2017 logistieke ondersteuning bieden aan de multinationale battlegroup die 1.200 manschappen moet tellen. Ze zullen onder meer het transport van voedsel, brandstof en munitie verzorgen. Ze zullen ook enkele maanden de voertuigen van andere landen herstellen. Ook troepen uit Luxemburg, Nederland en Noorwegen maken deel uit van het door Duitsland geleide bataljon in Litouwen. Volgend jaar komen daar Kroatische, Tsjechische en Franse militairen bij.