Commotie rond dood van transseksueel in Saoedi-Arabië: "Ze werd gefolterd en haar kaak was gebroken"

SVM

13/04/17 - 18u11 Bron: Belga

© afp.

Human Rights Watch (HRW) heeft Saoedi-Arabië opgeroepen de dood van een transseksuele vrouw uit Pakistan op een politiebureau te onderzoeken. Ze werd eind februari bij een razzia in de hoofdstad Riyad samen met 34 andere Pakistanen opgepakt.

De vrouw zou in gevangenschap gestorven zijn. Familieleden zeiden dat ze gefolterd werd. Volgens een zoon waren tanden en een kaak gebroken.



Saoedische media hadden destijds gemeld dat de razzia tegen een feest van homoseksuelen gericht was. Enkelen onder hen waren geschminkt en droegen vrouwenkleren.



Volgens HRW zitten vijf van de arrestanten nog achter de tralies op beschuldiging van morele misdrijven. In het soennitische land geldt een ultraconservatieve lezing van de islam. Homoseksualiteit kan met de dood bestraft worden.