Passagier United "brak neus, verloor twee tanden en liep hersenschudding op": "Vreselijker dan toen ik Vietnam verliet"

Thomas Demetrio, advocaat van de 69-jarige dokter David Dao, heeft op een persconferentie de schade opgemeten na de hardhandige ontzetting van de onfortuinlijke passagier van vlucht 3411. Dao liep een hersenschudding en een gebroken neus op en hij verloor zijn twee voortanden. Zelf vond het slachtoffer de behandeling door de luchtvaartpolitie en door United Airlines bij monde van Demetrio "afschuwelijker dan toen ik Vietnam verliet".

De beelden met de bebloede dokter uit Kentucky die gewelddadig uit het vliegtuig gesleurd wordt, staan sinds begin deze week op heel wat netvliezen gebrand. Dao mocht het ziekenhuis in Chicago inmiddels verlaten maar hij zal nog onder het mes moeten voor chirurgische reconstructie.



Advocaat Demetrio verklaarde verder dat passagiers "al langer geïntimideerd worden" door luchtvaartmaatschappijen, die ons volgens hem "slechter behandelen dan we misschien verdienen". Hij liet weten dat Dao "waarschijnlijk" een proces zal aanspannen.



Dao kwam in 1975 na de val van Saigon naar de VS en is vader van vijf kinderen. Zijn dochter Crystal Pepper was aanwezig op de persconferentie en zei dat de familie "geschokt, ontzet en ziek" was door de beelden die de wereld rondgingen.



Dat United Airlines alle passagiers van de bewuste vlucht zal terugbetalen, kwam Demetrio vreemd voor. Hij verklaarde dat hij en zijn cliënt de excuses van ceo Oscar Munoz wel aanvaarden maar dat die hen niet oprecht leken. Munoz verontschuldigde zich twee dagen nadat hij Dao eerst met de vinger had gewezen wegens recalcitrant gedrag. Daarom denkt de advocaat dat een en ander pr-gewijs in scène is gezet.