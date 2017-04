Pure horror: politieverhoor toont gedetailleerd hoe mysterieus verdwenen gezin Troadec vermoord werd

Door: FT

Niet alleen de vader van het gezin (niet op foto), ook moeder Brigitte, zoon Sébastien en dochter Charlotte werden op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

frankrijk Hubert Caouissin (46) wist perfect wat hij deed toen hij de familie Troadec uitmoordde. Dat blijkt uit een brief die het Franse 'Le Télégramme' kon inkijken. Moeder, vader, zoon en dochter verdwenen midden februari in mysterieuze omstandigheden, pas in maart werden hun lichamen teruggevonden. Uit een deel van het verhoor blijkt dat de dader - schoonbroer van papa Pascal - de moord erg zorgvuldig had voorbereid.

Het Franse 'Le Télégramme' kreeg een deel van het zeventien pagina's lange verhoor van viervoudig moordenaar Hubert Caouissin te pakken. Motief van de gruwelijke daden was een erfeniskwestie, die de laatste weken ernstig uit de hand gelopen bleek. Sinds 17 februari was er plots geen spoor meer van vader Pascal (49), zijn vrouw Brigitte (56) en hun zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18).



Op zondag 5 maart om 16 uur gaat Caouissin eindelijk over tot bekentenissen. Na zeventien moeilijke dagen slaken de inspecteurs die met het onderzoek bezig zijn een diepe zucht: de man die voor hen zit, is eindelijk gekraakt. Vier uur lang vertelt hij zonder ophouden wat er zich die 17de februari precies heeft afgespeeld en één ding is duidelijk: de moordenaar blijkt geobsedeerd door details. Lees ook Ex-schoonbroer bekent Frans gezin te hebben gedood

1. De confrontatie Vrijdag 16 februari rond 22 uur 's avonds. Caouissin vertrekt van zijn boerderij in Pont-de-Buis en rijdt 260 kilometer tot aan het huis van zijn schoonbroer, in de buurt van Nantes. Daar woont Pascal Troadec met zijn vrouw Brigitte, zoon Sébastien en dochter Charlotte. Het is niet de eerste keer dat de man zijn familie bespioneert. Hij is op zoek naar bewijsmateriaal en wil koste wat het kost aantonen dat zijn schoonbroer met een erfenisschat gaan lopen is. Caouissin heeft zelfs een stethoscoop bij zich die hij tegen de muren houdt, om elk gesprek binnenshuis zo goed mogelijk te verstaan.



Terwijl de man zich schuilhoudt in de buurt van de woning, opent Brigitte een deur van het huis. Ze roept de kat, maar die komt niet. De deur blijft openstaan. In de duisternis blijft Caouissin nog even wachten. Rond 23.30 uur rent hij de woning binnen. Hij verbergt zich in het washok. Pascal en zijn vrouw horen beneden geluid. Caouissin beschrijft hoe de twee "met kleine wolvenpasjes" de trap aflopen. Beneden volgt de confrontatie. Volgens de dader grijpt Pascal hem vast en schreeuwt hij hem toe dat hij hem zal vermoorden. Caouissin trekt zich terug in de garage. Volgens hem heeft zijn schoonbroer intussen een breekijzer in de hand. Vader Pascal wordt "afgeslacht", zoals een dier. Dat bekent Caouissin aan de speurders. © ap.

2. De viervoudige moord Caouissin snijdt de vier in stukken, "een karwei dat drie dagen heeft geduurd". Hij beveelt zijn vrouw en kind van acht om een wandeling te maken Uit het politieverhoor Wat volgt, is een vreselijke doodsstrijd. Caouissin slaagt erin de koevoet te grijpen en begint het koppel te slaan. Sébastien en Charlotte, die hun kamers op het gelijkvloers hebben, proberen tussenbeide te komen. Sébastien krijgt de koevoet tegen het hoofd, daarna volgt zijn zus. Het koppel Troadec geeft zich niet gewonnen, tot Caouissin zijn schoonbroer "afslacht, zoals een dier". Brigitte vlucht naar de badkamer, maar ook zij laat even later het leven.



Caouissin is bedekt met bloed. Hij verlaat de woning 's ochtends in alle vroegte en keert terug naar zijn huis, in de Bretagnestreek. "Hij heeft twee nachten nodig om de rest van 'zijn werk' te voltooien." Vrouw Lydia houdt de wacht wanneer het koppel de volgende dag terugkeert. Ze blijft in de auto zitten met een walkie talkie, klaar om alarm te slaan. Eerst moet Caouissin de woning kuisen, "zorgvuldig", want die ligt vol bloed. Daarna hijst hij beide ouders in de auto, vervolgens de kinderen. In een bijgebouw van zijn huis - waar hij en Lydia hun kind van acht jaar opvoeden - snijdt hij de vier in stukken, "een karwei dat drie dagen heeft geduurd". Hij beveelt zijn vrouw en kind om een wandeling te maken. De boerderij van Hubert Caouissin en vrouw Lydia. In een bijgebouw van de woning hakt hij de lichamen van het gezin in stukken. © AFP.