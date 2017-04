Tieners smokkelen hun baby het hospitaal uit en trekken er de wildernis mee in

Elisa Heisen

Twee Australische tieners hebben vannacht hun eigen baby ontvoerd uit een ziekenhuis in een voorstad van Sydney. De 15-jarige Jayden en de 14-jarige Jenifer vreesden volgens Australische media dat ze het kind niet mochten houden vanwege hun leeftijd.

De jongeren smokkelden de drie dagen oude zuigeling 's nachts onder een deken het ziekenhuis uit. Daarna kochten ze kampeerbenodigdheden en trokken ze de wildernis in om te ontkomen aan de autoriteiten. Die waren ondertussen begonnen met een zoekactie.



Grant Healey, rechercheur bij de Australische politie, had de kersverse ouders al eerder opgeroepen om terug te komen en gezegd dat ze niet in de problemen zaten. "De doktoren moeten jullie baby nog onderzoeken", probeerde hij, maar er kwam geen reactie.



Ongedeerd

De grootouders hadden ondertussen verschillende foto's van het stel met hun dochter op Facebook gezet. "Mijn trots, mijn kleindochter. Ik hou ontzettend veel van je. Je bent perfect", luidde het onderschrift van de oma.



De jongeren werden na zo'n zestien uur aangetroffen langs de kant van de weg. Hun kind bleek ongedeerd te zijn. De politie heeft al laten weten dat de tieners niet worden vervolgd. "Het zijn goede ouders. Ze wilden niet worden gescheiden van hun baby'', zei de moeder van de 15-jarige vader tegen verslaggevers.