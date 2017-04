Opbrengst Congolese paspoorten voor vertrouwelinge Kabila en Belgisch bedrijf

Door: redactie

13/04/17 - 17u34 Bron: Belga

Joseph Kabila, president van Congo © reuters.

Een aanzienlijk deel van de opbrengst van de nieuwe, biometrische Congolese paspoorten belandt in de zakken van een vertrouwelinge van president Joseph Kabila. Dat schrijft Reuters na uitgebreid onderzoek.

Een glunderende Joseph Kabila liet in november 2015 zijn foto en vingerafdrukken nemen. Hij beklemtoonde toen dat de nieuwe paspoorten zouden toelaten om vrijer te bewegen in een alsmaar beter beveiligde wereld, maar daarnaast had Kabila nog meer redenen tot juichen. Uit documenten die Reuters kon inkijken, blijkt dat de Congolese autoriteiten slechts 65 dollar opstrijken van de totale kostprijs. Kostprijs van dat Congolees paspoort: 185 dollar (175 euro), terwijl een Belgisch biometrisch paspoort 65 euro kost. Van die 185 dollar gaat 60 dollar naar een bedrijf van Makie Makolo Wangoi, een vertrouwelinge van Kabila. Maar ook een Belgisch bedrijf strijkt met 60 dollar een aanzienlijk deel op. Het gaat hier om het Brusselse bedrijf Semlex, dat ook voor verschillende andere Afrikaanse landen paspoorten produceert. Semlex' Belgische concurrent Zetes deed ook een voorstel aan Kinshasa, aan 28,5 dollar per paspoort.

Miljoenen dollars

De rest van het geld gaat, behalve naar Semlex, ook naar LRPS, leerde Reuters uit documenten over de deal die Kinshasa en Semlex sloten. LRPS is een bedrijfje dat, volgens een bron dicht bij het dossier, eigendom is van Wangoi en is geregistreerd in de Verenigde Arabische Emiraten.



De deal tussen deze drie partijen kan Semlex en LRPS op termijn miljoenen dollars opbrengen, en dat op de rug van de bevolking van een onstabiele en verarmde staat.



Reuters vroeg commentaar aan Wangoi, het Congolees presidentschap en Semlex, maar kreeg van geen van die drie inhoudelijke commentaar.