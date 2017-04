Politie arresteert 6 personen na ontdekking van drugslab in Hamont-Achel

MVDC

13/04/17

Hamont-Achel In een loods hebben speurders van de Belgische en Nederlandse politie vanochtend een drugslaboratorium ontdekt tijdens een gecoördineerde actie. Tijdens de actie zijn zes arrestaties verricht. In België werden vier mannen in de boeien geslagen. De politie in Nederland pakte twee verdachten op.