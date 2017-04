Ziekenhuis vervult grootste wens van stervende man: "Dank u voor laatste sigaret"

Carsten Hansen heeft nog een keer kunnen genieten. © Facebook/Aarhus Universitetshospital.

Carsten Hansen lag op sterven en had nog één verlangen. Hij wilde een glas wijn drinken en een sigaret roken in de buitenlucht terwijl hij de zonsondergang aanschouwde. Het universiteitsziekenhuis van de Deense stad Aarhus gooide voor een keer alle regels overboord en vervulde zijn laatste wens.

Begin april werd Carsten met spoed naar het hospitaal gebracht. Artsen stelden vast dat de man een maagbloeding had die niet meer te opereren viel. Ze vertelden de 75-jarige Deen dat hij nog slechts weinige uren of dagen te leven had. Zijn inwendige bloedingen zouden hem fataal worden.



Het verplegend personeel aarzelde geen moment toen de patiënt zijn laatste wens uitsprak. Ze rolden zijn bed naar het balkon zodat hij daar kon roken, wijn drinken en wat tijd kon doorbrengen in de frisse lucht terwijl de zon langzaam onderging.



Nochtans is roken verboden in het ziekenhuis maar de artsen en de verpleging besloten gezamenlijk om zich daar voor één keer niets van aan te trekken. Voor Carsten.



"Het was het beste voor hem", vertelde zijn dochter Mette aan de Deense krant BT. "Hij heeft zijn hele leven gerookt ... zijn allerlaatste sigaret, dat was alles wat hij wilde."



Op 7 april is Carsten op 75-jarige leeftijd overleden.

