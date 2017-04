Bewerkt door: jv

13/04/17 - 17u00 Bron: Belga

Zeker twintig personen zijn om het leven gekomen door een brand bij een religieuze bijeenkomst van moslims in Senegal. Dat berichten lokale media.

Er vielen ook ongeveer vijftig gewonden bij de brand in het dorp Medina Gounass, zegt de krant L'Observateur.



Het evenement vindt ieder jaar plaats in het dorp. Duizenden moslims vanuit heel West-Afrika wonen het traditiegetrouw bij. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.