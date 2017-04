EB

13/04/17 - 16u32 Bron: DPA

Archiefbeeld. © thinkstock.

In de Noord-Spaanse regio Cantabria is een vrouw door een koe aangevallen en zodanig toegetakeld dat ze het incident niet overleefde. Een en ander gebeurde in de gemeente Cabuérniga, toen de vrouw haar hond uitliet. Dat meldt het persbureau Europa Press.