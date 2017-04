Britse minister Priti Patel: "Er vindt een genocide plaats in Zuid-Soedan"

MVDC

Zuid-Soedan De gerichte moorden op etnische gronden wijzen erop dat er een volkerenmoord plaats vindt in Zuid-Soedan. Dat meldt de Britse minister voor Internationale Hulp, Priti Patel.

"Het is puur stammengeweld en daarom kunnen we spreken van een genocide", zegt Priti Patel aan journalisten in Oeganda na een bezoek aan Zuid-Soedan. Ze zag daar mensen die trauma's en horror hebben meegemaakt die niemand anders kan begrijpen. "Er vindt een bloedblad plaats waar mensen de keel worden overgesneden", getuigt ze.

Een half jaar geleden had de speciale gezant van de VN, Adama Dieng, in de VN-Veiligheidsraad opgeroepen om actie te ondernemen. "Als er niets gedaan wordt, dan zal de oorlog leiden tot een genocide", meldde ze.



Bij de oorlog vielen al tienduizenden doden en meer dan 3,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht. Brits minister Patel riep de internationale gemeenschap op om meer inspanningen te leveren en de regering ertoe te dwingen het geweld te beëindigen. Of de Britten nu ook met hun bewijsmateriaal naar de VN gaan stappen is nog niet bekend.