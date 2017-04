'Zwaarste vrouw ter wereld' verliest 242 kilo in twee maanden tijd

Sven Van Malderen

Van een spectaculaire vooruitgang gesproken: dankzij een operatie én een speciaal dieet is de 'zwaarste vrouw ter wereld' in amper twee maanden tijd 242 kilogram kwijtgespeeld. Eman Ahmed (37) woog 504 kilogram, nu blijft er nog 262 kilo van over.

Intussen kan Ehman weer rechtop zitten. © afp. Voor het eerst sinds lang kan de zwaarlijvige vrouw weer rechtop zitten. Ook haar hart, nieren en longen functioneren veel beter. Zo'n snelle evolutie had zelfs hoofdchirurg Muffazal Lakdawala niet verwacht. "Door het snelle vochtverlies voorspel ik dat ze twintig à dertig kilo per maand zal vermageren", klonk het nadat ze op 7 maart onder het mes gegaan was.



De realiteit overtreft dus duidelijk de verwachtingen, maar ze is er nog lang niet. Haar rechterkant blijft bijvoorbeeld verlamd. "Ze krijgt af en toe een epilepsieaanval. Volgens ons komt dat door haar herseninfarct van drie jaar geleden", laat een van de dokters weten. Een CT-scan moet meer duidelijkheid brengen, maar voorlopig weegt Ahmed nog te zwaar om in het tunnelvormige röntgenapparaat geschoven te kunnen worden. Ma'am , Eman Ahmed (Egypt) 500kgs requested me 2 save her pls help me get her a medical visa as refused thru normal process @SushmaSwaraj pic.twitter.com/93Fwz6m8iL — Dr Muffi Lakdawala (@DrMuffi) Mon Dec 05 00:00:00 MET 2016