Wat voorafging op vlucht United: "U zal mij moeten wegslepen, ik ga nog liever de cel in"

video Er is nieuw beeldmateriaal opgedoken van een andere passagier aan boord van het bewuste vliegtuig van United Airlines, dat al de hele week de wereldpers haalt. De luchtvaartmaatschappij ligt wereldwijd zwaar onder vuur voor het brutaal wegslepen van dokter David Dao, die zondag in Chicago niet vrijwillig wou opstappen. De nieuwe video toont de discussie die voorafging aan Dao's hardhandige ontzetting door de politie.

De beelden met de bebloede dokter uit Kentucky die gewelddadig uit het vliegtuig gesleurd wordt, staan sinds begin deze week op heel wat netvliezen gebrand. United Airlines moest stevig door het stof, tot de ceo toe die over "schaamte" sprak en zijn excuses aanbood aan David Dao en diens familie. Alle passagiers van vlucht 3411 van Chicago naar Louisville zullen ook hun geld terugkrijgen. Verder beloofde Oscar Munoz dat United Airlines - dat op de beurs na het incident maar liefst 1,4 miljard dollar aan waarde verloor - voortaan geen politie meer zal inschakelen om geweigerde passagiers te ontzetten.



Maar als de ceo op die manier een rechtszaak wou voorkomen, is hij eraan voor de moeite, want Dao sleept de luchtvaartmaatschappij wel degelijk voor de rechter.



United voerde van in het begin aan dat de betrokken passagier halsstarrig weigerde uit eigen beweging van het vliegtuig te stappen. Munoz noemde hem "alsmaar storender en agressiever".



Op de beelden die een passagier achter David Dao maakte, zien en horen we de arts in discussie gaan aan de telefoon en met de politie. "Ik ga niet weg. Ik ben dokter en moet morgen om 8 uur werken", zegt Dao die met een rechtszaak dreigt als er geweld gebruikt wordt en blijft zitten. "Ik zal u dan moeten wegslepen", zegt een agent. "U weet hoe dit zal eindigen, toch?" "Sleep me dan maar weg, ik ga niet, ik blijf. U zal me moeten wegslepen." Als de agent herhaalt dat dit de hele zaak alleen maar moeilijker maakt, zegt Dao: "Ik ga nog liever de cel in". "U gaat liever naar de gevangenis dan gewoon...?" vraagt de agent. "Ja", antwoordt Dao, die eraan toevoegt dat hij inmiddels al bijna 24 uur onderweg is vanuit LA.



Hoe dit gesprek afliep, is inmiddels bekend, maar dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd in de rechtbank.