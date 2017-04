Lichaam van gefolterde man uit vliegtuig gegooid

MVDC

13/04/17 - 15u57 Bron: Belga

De Mexicaanse politie onderzoekt het lichaam van de levensloze man. © reuters.

Mexico Boven de Mexicaanse stad Eldorado in de staat Sinaloa is een man uit een vliegtuig gegooid. Dat melden verschillende Mexicaanse media. Zijn lichaam werd teruggevonden op het dak van een gezondheidscentrum. Volgens de politie vertoonde het lichaam van de man sporen van foltering. Of hij daaraan al was overleden vooraleer hij uit het vliegtuig werd gegooid, is nog niet duidelijk.