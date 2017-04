Abou Jahjah spreekt op Palestijns congres in Nederland

Door: redactie

De Belgisch-Libanese publicist Dyab Abou Jahjah is zaterdag een van de sprekers op een congres van Palestijnen in Europa in de Rotterdamse Doelen. Daar worden volgens een woordvoerder van de organisatie naar schatting 15.000 Palestijnen uit heel Europa verwacht voor hun jaarlijkse conferentie.

Abou Jahjah stelt op zijn Facebookpagina dat geen enkele Nederlandse politicus bereid is gevonden de conferentie toe te spreken. "Allemaal zitten ze te bibberen van angst om als antisemiet afgeschilderd te worden door de propagandisten van 'Israël'", schrijft hij op zijn Facebookpagina.



Het congres is georganiseerd door het Palestinian Return Centre (PRC) in Londen, die zegt zich in te zetten voor het lot van Palestijnse vluchtelingen in Europa. In 2007 werd dat congres eveneens in de Maasstad gehouden, gevolgd door jaarlijkse bijeenkomsten in onder meer Parijs, Berlijn, Brussel, Milaan en Malmö.



Leefbaar Rotterdam probeerde dit voorjaar het congres te verhinderen. Volgens raadslid Tanya Hoogwerf gaat het om een "Hamas-congres" en zou PRC banden onderhouden met die radicale Palestijnse beweging. Een motie werd in de gemeenteraad verworpen. "Ik ben verbijsterd. Rotterdam legt de rode loper uit voor terreurverheerlijkers?" zei Hoogwerf toen.



Burgemeester Ahmed Aboutaleb meent dat een verbod strijdig is met de grondwet en de vrijheid van meningsuiting.