"Ideeën van radicaal-linkse kandidaat Mélenchon staan dichtst bij de Fransen"

13/04/17

video De Franse radicaal-linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon staat met zijn programma het dichtst bij de Fransen. Dat blijkt uit een peiling van de Franse nieuwszender BFM TV. De centrumkandidaat Emmanuel Macron wordt dan weer gezien als de kandidaat die het meest presidentieel overkomt.

Maar vooral de meningen over Mélenchon zijn verrassend, want tot voor kort werd hij vooral gezien als een grote mond met communistische ideeën. Volgens een peiling staan de ideeën van Mélenchon het dichtst bij de Fransen. 21 procent van de ondervraagde mensen vinden dat.



Bij de twee favorieten, Emmanuel Macron en Marine Le Pen, vindt maar 12 procent van de ondervraagden dat. Mélénchon zit die twee favorieten trouwens dicht op de hielen. Als hij een van hen voorbijsteekt, zit hij in de tweede ronde.



Volgens dezelfde peiling heeft centrumkandidaat Macron het beste project voor Frankrijk, en zien de Fransen in hem de meest geschikte president. Maar Macron moet opletten, want de helft van de mensen die nu zeggen dat ze voor hem gaan stemmen, zeggen dat ze misschien nog van gedachte zullen veranderen.