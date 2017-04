Koppel geeft serveerster 400 dollar drinkgeld. Maar de grootste verrassing volgt de volgende dag

Het leven van Cayla Chandara veranderde op slag © kos.

video Cayla Chandara werkt als serveerster in een populair restaurant in Waikiki op Hawaï. Daar knoopt ze een gesprek aan met een Australisch echtpaar. Op het einde van de avond krijgt de dienster een grote som drinkgeld van hen. Maar de verrassing die haar leven volledig op zijn kop zet, volgt de volgende dag.

Sinds ze van Californië naar Hawaï verhuisde om daar een opleiding te volgen, combineert de jonge vrouw twee jobs om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar ze is uiteindelijk met haar studie moeten stoppen omdat het financieel te zwaar werd.



Tijdens haar shift vorige week in de 'Noi Thai Cuisine' in Waikiki op het eiland Honolulu, kwam ze in contact met een Australisch echtpaar waarmee het goed klikte.



Op het eind van de avond gaf het koppel maar liefst 400 dollar (omgerekend 377 euro) drinkgeld aan Cayla terwijl de rekening toch ook al 200 dollar bedroeg.



"Ik had nog nooit zo'n grote som drinkgeld ontvangen. Ik vond het zo lief van hen dat ik hen persoonlijk wilde bedanken", legt de serveerster uit. "Tijdens het diner hadden ze me gezegd waar ze logeerden, dus ging ik er na mijn shift nog naartoe in de hoop hen daar aan te treffen."



Ze waren er nog en Cayla gaf hen een ruiker bloemen en een bedankingskaartje. De volgende dag kreeg de serveerster nog veel meer. Het was een geschenk van onschatbare waarde voor de studente die het financieel niet makkelijk heeft.



Het koppel kwam terug naar het restaurant en stelde voor om de schulden die ze gemaakt had om haar studies te financieren, helemaal te betalen. Het ging om een bedrag van 10.000 dollar (omgerekend 9.400 euro).



Cayla vond de geste verbluffend. "Ik zei dat ik dat niet kon aannemen maar ze stonden erop. Ik besef het amper. Ik wil springen en dansen van geluk."



Het barmhartige koppel wenst anoniem te blijven. Maar de Australiërs vertelden aan Cayla dat ze moest proberen om de beste versie van zichzelf te zijn want dat er geen betere manier denkbaar was om hen te danken voor het geschenk.



De jonge vrouw gaat nu vol enthousiasme haar studies verderzetten.