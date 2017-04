Een trotskist, een gaullist en alles wat er tussen zit: de 11 Franse presidentskandidaten

Bewerkt door: IVI

13/04/17 - 16u14 Bron: Belga

Tien van de elf kandidaten tijdens het verkiezingsdebat op 4 april © epa.

Op 23 april trekken de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Elf kandidaten strijden voor hun plaats in het Elysée. François Fillon en Marine Le Pen zijn niet uit het nieuws weg te slaan, maar wie zijn de andere kandidaten? Een overzicht.

François Fillon De meest besproken politicus van deze campagne is ongetwijfeld François Fillon. De 63-jarige ex-premier haalde het verrassend in de interne verkiezingen binnen zijn centrumrechtse partij Les Républicains van ex-premier Alain Juppé en gewezen president Nicolas Sarkozy. Snel na zijn nominatie kwam Fillon echter onder vuur te liggen omdat hij zijn vrouw Penelope en zijn kinderen een goedbetaalde nepbaan had gegeven als parlementair medewerker. Midden maart werd Fillon officieel in beschuldiging gesteld voor verduistering van overheidsgeld. Hij blijft echter presidentskandidaat, ook al had hij bij het losbarsten van "Penelopegate" gezegd dat hij zich zou terugtrekken mocht hij in beschuldiging worden gesteld.



Fillon won de voorverkiezingen met een klassiek liberaal programma: lastenverlagingen, besparingen, einde van de 35-urenweek en snoeien in het ambtenarenkorps staan hoog op zijn lijstje. © getty.

Benoît Hamon Naast de centrumrechtse kandidaat Fillon is de socialist Benoît Hamon (49) de tweede grote verrassing die aan de start van de "présidentielle" verschijnt. Nadat de onpopulaire president François Hollande paste voor een gooi naar een tweede ambtstermijn, haalde Hamon het in de socialistische voorverkiezing van ex-premier Manuel Valls. Hamon was meermaals minister onder Hollande, maar nam afstand van het regeringsbeleid.



Hij pleit voor een linksere koers van zijn partij. In zijn programma is hij voorstander van investeringen in plaats van besparingen. Ook zaken als een basisinkomen of een robottaks staan in zijn programma, net als ecologische maatregelen. Hamon krijgt immers de steun van de Franse groenen. In eigen socialistische kringen is de steun niet onverdeeld. De peilingen voor Hamon ogen niet goed.



© reuters.

Marine Le Pen De extreem-rechtse Marine Le Pen (48) neemt voor de tweede keer deel aan de presidentsverkiezingen. In 2012, een jaar nadat ze de leiding van het Front National (FN) van haar vader Jean-Marie had overgenomen, haalde ze in de eerste ronde 17,9 procent. Net als bij de centrumrechtse kandidaat Fillon doorkruisen gerechtelijke onderzoeken haar campagne. Migratie en veiligheid blijven de kernthema's van Le Pen. Ze hoopt mee te surfen op de populistische golf die de brexit en de verkiezing van Donald Trump mogelijk maakten. Ze wil referenda over het lidmaatschap van Frankrijk bij de EU en pleit voor de herinvoering van een nieuwe nationale munt.



Volgens peilingen zou Le Pen een van de winnaars van de eerste ronde kunnen zijn, maar zou ze in de tweede ronde geen kans maken. © getty.

Emmanuel Macron Macron is 39 jaar en daarmee de jongste presidentskandidaat. Hij is nooit verkozen, maar was een tijdje minister van Economie onder president Hollande, waar hij een aantal in socialistische kringen omstreden hervormingen uitwerkte om de economie te dereguleren. Vorig jaar richtte hij zijn eigen politieke beweging "en Marche!" op, waarmee hij naar eigen zeggen de tegenstellingen tussen links en rechts wil overbruggen. Hij stapte op uit de regering en stelde zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Macron is uitgesproken pro-Europees, maar zijn links-liberaal centrumprogramma is niet wat van hem doet spreken. Bij de populaire media is hij graag gezien, niet in het minst vanwege zijn huwelijk met zijn 23 jaar oudere gewezen lerares Frans.



Bovendien profiteert Macron zowel van de schandaalsfeer op rechts en de politieke crisis op links. Verschillende socialisten, onder wie ex-premier Valls, en linkse figuren kenden hem al hun steun toe. Macron doet het uitstekend in de peilingen, waar hij een nek-aan-nek-race voert met Marine Le Pen. Het is zeer goed mogelijk dat Macron de tweede ronde haalt. © reuters.

Nathalie Artaud Nathalie Artaud is de kandidaat voor de trotskistische partij Lutte Ouvrière. Artaud volgde destijds het boegbeeld van de Franse trotskisten Arlette Laguiller op. Vijf jaar geleden was ze al eens kandidaat voor het presidentschap. Ze haalde toen minder dan een procent van de stemmen. © Nathalie Artaud.

Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon is voor de tweede opeenvolgende presidentskandidaat. Hij was ooit minister onder de socialistische premier Lionel Jospin, maar keerde zich later van de PS af wegens niet links genoeg. Mélenchon zetelt sinds 2009 in het Europees Parlement. Bij de presidentsverkiezingen van 2012 haalde hij met zijn "Front de gauche" een goeie elf procent van de stemmen in de eerste ronde. Nu komt hij met "La France Insoumise" op. Zijn programma bevat meer ecologische accenten, zoals een kernuitstap. © photo news.

François Asselineau De 59-jarige Asselineau is kandidaat voor de Union Populaire Républicaine, die hij in 2007 oprichtte. Vijf jaar geleden wou hij al eens meedoen, maar hij haalde toen onvoldoende handtekeningen binnen om zijn kandidatuur te kunnen stellen. Nu is dat verrassend wel gelukt. Asselineau wil de Britten achterna met een Frexit, de uitstap van Frankrijk uit de EU. © Facebook François Asselineau .

Philippe Poutou Poutou is de kandidaat voor de Nouveau Parti Anticapitaliste. Deze 50-jarige mecanicien in de Ford-fabriek nabij Bordeaux heeft een verleden bij de trotsisken van Lutte Ouvrière. Hij is al aan zijn tweede presidentscampagne toe. Vijf jaar geleden haalde hij een procent van de stemmen in de eerste ronde. © afp.

Jean-Jacques Cheminade De 75-jarige zelfverklaarde antisysteemkandidaat Cheminade is lang niet aan zijn eerste presidentscampagne toe. Meermaals waagde hij zijn kans, al haalde hij vaak onvoldoende handtekeningen binnen voor zijn kandidatuur. Midden jaren 90 richtte hij zijn beweging "Solidarité et Progrès" op, een Amerikaanse geïnspireerde uiterst rechtse beweging. Cheminade wil weg uit de EU en de NAVO en wil de Franse frank terug invoeren. Zijn programma bevat een belangrijk ruimtevaartluik: Cheminade wil industriële en wetenschappelijke centra op de Maan bouwen om vervolgens de planeet Mars te verkennen. Zowel in 1995 als in 2012 haalde Cheminade minder dan een procent van de stemmen. © Facebook Jean-Jacques Cheminade .

Jean Lassalle Een andere opvallende kandidaat is de 62-jarige Jean Lassalle. Hij is al 40 jaar burgemeester van een dorpje met 160 inwoners in de Pyreneeën. Lassalle komt met zijn beweging "Résistons" op voor het Franse buitengebied. In 2006 liet Lassalle zich opmerken door een hongerstaking van 39 dagen tegen de mogelijke sluiting van een Japanse verffabriek in zijn kiesdistrict. In 2013 stapte hij 6.000 km door Frankrijk "om de Fransen te ontmoeten". Onlangs had hij, samen met twee politici van Les Républicains, een ontmoeting met de Syrische president Assad. © afp.