Paashaas vergeten uitnodigen? Media kijken met argusogen naar eerste paasfeest van Trump

In de tuin van het Witte Huis wordt ieder jaar het paasfeest gehouden © afp.

De Easter Egg Roll: het jaarlijkse paasfeest in de tuin van het Witte Huis waar duizenden kinderen en hun ouders voor worden uitgenodigd. Het is een eeuwenoude traditie in de Verenigde Staten. Muzikale sterren, bekende figuren van kinderseries en heel veel spelletjes: het is een gigantisch evenement dat tot in de puntjes moet georganiseerd worden door de first lady en haar personeel. Maar dat zou dit jaar niet het geval zijn.

"Ter Info: de deadline voor de paaseitjes nadert. Contacteer me, alstublieft!". Het was een tweet gericht aan president Trump, zijn vrouw Melania én dochter Ivanka in februari. De boodschapper van de tweet: Well Wood Turning & Finishing, het bedrijf dat ieder jaar houten eieren bezorgt aan het Witte Huis om als herinnering te kunnen uitdelen aan de genodigden. Blijkbaar was het personeel van first lady Melania Trump vergeten een bestelling te plaatsen. Geruchten deden al snel de ronde dat het paasfeest niet zou doorgaan, maar in maart bevestigde het Witte Huis dat het feest op paasmaandag wel degelijk zal plaatsvinden. Uiteindelijk werden ook de duizenden houten eieren besteld, met hoogste prioriteit. Zo'n 40.000, meer dan de helft minder dan de 85.000 van vorig jaar.





Feest van het jaar Nog lang niet alle jobs in het Witte Huis zijn ingevuld en de first lady woont in New York. Het doet bij velen de vraag rijzen of hét feest van het jaar wel deftig zou georganiseerd worden. Het is het grootste event dat in het Witte Huis plaatsvindt, zo'n 35.000 mensen komen er meestal opdagen en de pers zal met argusogen meekijken naar de festiviteiten.



Melinda Bates heeft het feest 8 keer georganiseerd toen Bill Clinton president was. Ze maakt zich zorgen over het paasfeest dit jaar: "Trumps personeel lijkt een aantal essentiële dingen te zijn vergeten. Bij de organisatie van zo'n feest is het echt wel alle hens aan dek. Iedereen kijkt mee en zal het Witte Huis én de first lady beoordelen op het eindresultaat."



Ellie Schafer, die het feest voor de Obamas heeft georganiseerd, is het eens met Bates. "Je beseft pas wat voor een beest dit evenement is als je het voor het eerst moet plannen. De lat ligt hoog, want het is een traditie en mensen vinden dat leuk." Volgens Melinda Bates toont het paasfeest eigenlijk een beetje of het Witte Huis goed draait of niet. "Als je het paasfeest kan organiseren, dan kan je alles", zegt Bates. President Obama leest een boek voor tijdens het paasfeest in 2015 © ap.

Gastenlijst De paasfeesten ten tijde van Barack en Michele Obama waren altijd heel uitgebreid. Met muzikale sterren als Justin Bieber en Ariana Grande haalde het evenement telkens de headlines. Figuren van bekende kinderprogramma's zoals Sesamstraat zorgden voor nog meer entertainment. Maar ook dat zullen de genodigden dit jaar niet moeten verwachten. PBS Kids, dat Sesamstraat uitzendt, kreeg pas eind vorige maand de vraag of ze figuren konden sturen naar de Easter Egg Roll. "We werken aan de planning", zegt Jennifer Rankin Byrne van PBS. Maar waarschijnlijk zal er slecht één personage van de kinderserie naar het paasfeest komen.



En ook de gewoonlijke gasten vragen zich nog steeds af of ze maandag worden verwacht. Aan de scholen in en rond Washington DC worden altijd tickets uitgedeeld, goed voor zo'n 4000 kinderen, maar ook zij wachten nog op een uitnodiging. Ook families van militairen staan altijd op de gastenlijst, maar volgens verschillende organisatie die de families vertegenwoordigen zijn ook zij nog niet gecontacteerd geweest.



Stephanie Grisham, Trumps chef communicatie, zegt dat haar team hard werkt om het feest een succes te maken. Grisham benadrukt ook dat er zeker wel tickets aan de kant zijn gelegd voor scholen, kinderziekenhuizen en families van militairen. First lady Melania Trump. Het is traditie dat de first lady het paasfeest organiseert. © reuters.