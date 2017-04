Deze escorte verdiende 3.500 euro per week. Ze zei haar carrière vaarwel en gebruikte haar ervaring voor een heel nieuwe roeping

Koen Van De Sype

Jarenlang had de Australische Emmajane Love (33) een lucratieve job als escorte. Ze verdiende er gemiddeld 3.500 euro per week mee en opende zelfs een succesvol bordeel in Perth. Maar het maakte haar niet gelukkig en ze merkte dat ook haar klanten vaak niet gelukkig waren. En dat bracht haar op een heel ander levenspad.

"Ik ontdekte dat klanten vaak naar me toe kwamen als het niet goed ging in hun relatie", vertelt ze. "Ik begon er een patroon in te zien en kwam tot de conclusie dat de meeste mensen eerder emotionele steun dan seks zochten. Ze wilde een leegte opvullen. Ze zochten vaak een snelle oplossing voor een dieperliggend probleem. Het leek me een gat in de markt om daar iets mee te doen."

© Facebook. Vorig jaar trok ze naar de Verenigde Staten om een opleiding te volgen tot relatiecoach en intussen is ze aan de slag als therapeut. Zo behandelde ze al mannen met erectieproblemen, leerde ze cliënten die er niet in slaagden om een orgasme te bereiken en bracht ze koppels weer samen. "Ik verdien niet meer zo veel als vroeger, maar ik haal wel meer voldoening uit mijn werk. Mijn ervaring als sekswerker is een pluspunt dat veel andere therapeuten niet hebben."



Ze had het ook wel wat gehad in de seksindustrie. "Toen ik als escorte begon, deed ik dat omdat ik dat leuk vond", vertelt ze. "Ik had altijd veel met seks geëxperimenteerd en had een rijk seksleven. Ik besloot van mijn passie mijn beroep te maken en dat bleek erg winstgevend. Ik kon een kleine 500 euro innen per sessie."