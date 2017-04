"Verdachte aanslag Dortmund is niet de dader", wél aangehouden voor banden met IS

Door: FT

13/04/17 - 10u30 Bron: Belga, Die Welt & Bild

Drie explosies beschadigden de bus spelersbus van voetbalploeg Borussia Dortmund. Twee mensen raakten daarbij gewond. © EPA.

Er zijn "geen elementen" die de islamistische verdachte - gisteren opgepakt door de Duitse politie - linken aan de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. Opmerkelijk: het bondsparket vraagt wel zijn aanhouding, want de verdachte blijkt aangesloten bij IS in Irak. Hij arriveerde begin 2016 in Duitsland via Turkije. De dader van de aanslag lijkt dus nog op vrije voeten.

De 26-jarige Irakees - Duitse media melden dat het om Abdul Beset A. gaat -, die gisteren werd gearresteerd na een huiszoeking in de Duitse stad Wuppertal, is hoogstwaarschijnlijk niet de dader van de aanslag eergisteren in de Duitse stad Dortmund. Net voor de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaca, ontploften in de buurt van de spelersbus, die op weg was naar het stadion, drie bommen met metalen pinnen. Twee mensen raakten gewond.



Op vrije voeten is de man echter niet, want hij heeft ontegensprekelijk banden met terreurgroep IS. Dat zegt het Duitse gerecht. "Volgens het onderzoek lijken er vooralsnog geen bewijzen dat de man daadwerkelijk betrokken is bij de bomexplosies die zich hebben voorgedaan in de buurt van de spelersbus van Borussia Dortmund", bevestigt de Duitse procureur-generaal. "De man die gisteren werd opgepakt, is eind 2014 wel toegetreden tot Islamitische Staat in Irak. Hij zou er de leiding gehad hebben over een team van tien personen. Er zijn bewijzen dat zij zich bezig hielden met ontvoeringen en afpersingen. En ze zouden ook betrokken zijn bij verschillende moorden."



In maart 2015 reisde de man naar Turkije. Van daaruit trok hij in 2016 - met de vluchtelingenstroom die toen op gang kwam - naar Duitsland. "Ook in ons land bleef hij contacten met IS onderhouden", zegt het gerecht nog. De twintiger wordt vandaag nog voor de onderzoeksrechter gebracht die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.



De Duitse krant 'Bild' schrijft wel dat de politie de man al een hele tijd in de gaten hield. Hij werd opgepakt nadat hij "verdachte" uitspraken zou hebben gedaan aan de telefoon. Uit dat gesprek leidde de politie af dat de man explosieven verborg in zijn woning, maar een huiszoeking leverde niets op.