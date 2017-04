Aanslag Dortmund: "Geen bewijs dat gearresteerde verdachte ook dader is"

Door: redactie

13/04/17 - 10u30

Drie explosies beschadigden de bus spelersbus van voetbalploeg Borussia Dortmund. Twee mensen raakten daarbij gewond. © EPA.

Er zijn "geen elementen" die de islamistische verdachte - gisteren opgepakt door de Duitse politie - linken aan de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. Dat heeft het gerecht in Duitsland meegedeeld. De verdachte is wel aangesloten bij IS in Irak. Hij arriveerde begin 2016 in Duitsland via Turkije en is aangehouden vanwege zijn lidmaatschap. De dader van de aanslag lijkt dus nog op vrije voeten.