Brandstichting in hoofdkwartier Marine Le Pen

SPS

13/04/17 - 08u57 Bron: Belga

© getty.

Op het gelijkvloers van het gebouw waar het campagnehoofdkwartier van Marine Le Pen is gevestigd, in Parijs, is afgelopen nacht brand gesticht. Er waren geen ernstige gevolgen. Verschillende bronnen zeggen dat een (graffiti-)tag werd aangetroffen waarin het FN werd genoemd.

De brandweer kwam rond 2.40 uur ter plaatse aan het verzekeringskantoor dat gevestigd is op het gelijkvloers van het gebouw in de Rue du Faubourg Saint-Honoré. De brand was "snel onder controle" en "beschadigde een deur en een deurmat", zegt de brandweer.



De oorzaak van de brand is "niet accidenteel, wellicht crimineel", zegt een politiebron. In de nabijheid werd de boodschap "FN vs KLM" getagd. Een groep die zichzelf "Combattre la xénophobie" noemt, nam contact op met AFP om de actie op te eisen. Nog volgens de opeiser(s) gebeurde de aanval met behulp van "een molotovcocktail".



De man zei ook dat hij gelijkaardige feiten pleegde bij de extreemrechtse krant Présent. "We gaan hiermee iedere dag door tot de verkiezingen", zei de man.