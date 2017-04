Deense rechtspopulisten eisen controles aan grens met Zweden na aanslag

Bewerkt door: IVI

13/04/17 - 10u28 Bron: Belga

Zweden leggen bloemen neer in Stockholm op de plaats van de aanslag © anp.

Na de terreuraanslag in Stockholm eisen de Deense rechtspopulisten voortaan paspoortcontroles aan de Zweeds-Deense grens. "Iedereen die het land inreist, moet gecontroleerd worden", zegt Martin Henriksen, woordvoerder Buitenlandbeleid van de Deense Volkspartij. "We moeten nu handelen. Anders zou het terreurrisico van Zweden naar Denemarken kunnen overslaan", voegt hij er nog aan toe.

Eerder had de Deense minister van Integratie Inger Støjberg in een interview in de krant Jyllands-Posten al enigszins aangegeven daarvoor open te staan. "Als de situatie in Zweden verslechtert, zal de regering niet aarzelen om grenscontroles in te voeren", zei Støjberg. "Gezien de terreuraanslag in Stockholm en de vele vreemdelingen in Zweden van wie het risico bestaat dat ze illegaal naar Denemarken reizen, volgt de regering de ontwikkelingen in Zweden op de voet."



In de nasleep van de aanslag met een vrachtwagen vorige vrijdag in Stockholm raakte bekend dat ongeveer 12.000 mensen in Zweden verdwenen zijn van wie de asiel- of verblijfsaanvraag werd geweigerd. Ook de verdachte van de aanslag, een Oezbeek van 38 jaar, moest uitgewezen worden maar dook onder. Bij de terreurdaad kwamen vier mensen om het leven.



Denemarken controleert sinds 2016 al iedereen die vanuit Duitsland het land inreist steekproefgewijs. Zweden voerde toen ook controles in aan de grens met Denemarken vanwege de vluchtelingencrisis.