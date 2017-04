Ze bekeken film over perfecte moord. Twee uur later stierf hun zoon op dezelfde manier en nu staan ze voor de rechter

Koen Van De Sype

Een koppel uit New York moet zich verantwoorden voor de dood van zijn geadopteerde zoon. Ernest (35) en Heather (33) Franklin zouden de jongen - die een beperking had - gedood hebben en daarna brand gesticht hebben in huis. "Ze broedden het plan uit nadat ze de film 'Manchester by the Sea' zagen. Daarin doodt een vader per ongeluk zijn kinderen door een brand te veroorzaken en blijkt hij niet vervolgd te worden", aldus de openbare aanklager in de zaak.

Volgens de openbare aanklager was de jongen een zorgenkind en postte Heather op Facebook onder meer dat zijn beperking een hele last was voor haar. Joseph McBride vertelde ook wat de politie en het Openbaar Ministerie dachten dat er de noodlottige nacht was gebeurd.



"Heather bekende dat ze naar de Oscarwinnende film 'Manchester by the Sea' hadden gekeken", aldus McBride. "In die film doodt het hoofdpersonage zijn kinderen door per ongeluk brand te veroorzaken terwijl hij onder invloed is van verdovende middelen. Hij krijgt te horen dat je niet vervolgd kan worden als je je kinderen per ongeluk doodt. Twee uur later was Jeffrey dood." (lees hieronder verder) Disturbing new details emerge in death of Mount Upton teenhttps://t.co/Lt6zWsd0tl pic.twitter.com/tbjoba17vW — WBNG 12 News (@WBNG12News) 10 april 2017