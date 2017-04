"Russische ministerie van Buitenlandse Zaken doelwit van cyberaanvallen vanuit VS"

Door: redactie

12/04/17 - 23u28 Bron: Belga

© afp.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is naar eigen zeggen regelmatig het doelwit van cyberaanvallen vanuit de Verenigde Staten. Volgens de woordvoerster van het ministerie, Maria Zakharova, zijn de aanvallen op de website van het ministerie afkomstig van IP-adressen in de VS.