Duitse politie vindt verdachte voorwerpen aan uitgang van stadion Dortmund: vals alarm

12/04/17 - 20u35 Bron: reuters

© photo news.

De Duitse politie deelde vanavond mee dat er verdachte voorwerpen aangetroffen zijn aan de uitgang van het voetbalstadion in Dortmund. Gisteren ontploften in de omgeving van de spelersbus Borussia Dortmund al drie explosieven. Speler Marc Bartra raakte daarbij gewond. Er werden vandaag extra veiligheidsmaatregelen getroffen om de match veilig te kunnen laten verlopen. Ondertussen zijn alle uitgangen weer opengesteld en kunnen de supporters het stadion verlaten. Het bleek om loos alarm te gaan.

In afwachting van het onderzoek van de objecten vroeg de clubleiding de supporters op de oost- en noordtribune uit voorzorg om voorlopig in het stadion te blijven.



De politie deelt mee dat experts de voorwerpen hebben onderzocht en ondertussen alle uitgangen weer vrijgegeven zijn. Het ging om twee onbeheerde rugzakken die geen gevaar bleken te vormen. Op het voorplein van het stadion was bovendien een scooter zonder eigenaar opgevallen. Ook dat bleek geen gevaar.



Borussia Dortmund verloor in de kwartfinale van de Champions League op eigen veld van AS Monaco.