"Ik ga ons vermoorden. Dit is wat je wil": ruzie op vakantie loopt helemaal uit de hand

Koen Van De Sype

12/04/17 - 18u27 Bron: nzherald.co.nz

Jan Lukas Falke is onder meer schuldig bevonden aan het bedreigen van zijn (intussen ex-)vriendin. © rv.

Een Duitse man is schuldig bevonden aan het bedreigen van zijn Belgische vriendin. Hij zou haar op vakantie in Nieuw-Zeeland toegeroepen hebben dat hij hen beiden ging vermoorden, terwijl hij als een dolleman met haar in de wagen over de weg scheurde. Aanvankelijk ontkende hij de feiten, maar in de rechtszaal vandaag pleitte hij schuldig, onder meer ook aan dronken rijden.

Toen ze op 22 januari op de camping Champagne Gully verbleven, kwam het tot een hoog oplopende ruzie tussen de twee over de relatie die de vrouw eind vorig jaar had gehad. De Duitser stormde weg en kwam pas uren later terug. De Belgische vrouw ontmoette intussen een ander koppel, met een Belgische man en een Franse vrouw. Samen met die man ging ze alcohol kopen.



Seks

Daardoor ging Falke helemaal door het lint. Hij beschuldigde zijn vriendin ervan dat ze seks met de man wilde, zo staat in de gerechtsdocumenten. Hij stormde opnieuw de camping af en stuurde verscheidene berichten naar zijn vriendin, onder meer "ik zie je wel in het volgende leven" en "laat me sterven". © Google Maps.

De vrouw was daar erg door aangedaan en antwoordde dat ze hem graag zag en dat ze wilde dat hij terugkwam. Dat deed hij en hij vroeg of ze konden praten in zijn wagen. Toen de vrouw was ingestapt, gooide hij zijn bestelwagen in achteruit en stoof hij het gravelwegje van de camping af.



Bril

Terwijl hij als een dolleman reed, gilde hij tegen haar: "Ik ga ons vermoorden. Dit is wat je wil." Met de palm van zijn hand duwde hij haar hoofd intussen twee tot drie keer tegen het raampje van haar portier. Daarbij viel haar bril af. Vervolgens miste hij een bocht en reden ze een terrein van gravel op. Daarbij raakte hij maar liefst 42 houten paaltjes. Uiteindelijk kwam de wagen tot stilstand. Getuigen snelden toe en troostten het meisje tot de politie arriveerde.