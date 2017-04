Thalys houdt tarieven laag met kostenbesparing

MVDC

Izy, het low cost merk van Thalys met treinen tussen Brussel en Parijs, gaat in de kosten snijden om de tarieven laag te kunnen houden. Dat meldt het bedrijf een jaar na de lancering. Op één jaar tijd namen ongeveer 400.000 reizigers een izy-trein.

Thalys kijkt naar kostenbesparingen om de tarieven laag te houden. De directie besluit om niet op personeel te besparen, maar zal bijvoorbeeld wel één trein minder huren. Bij de lancering huurde Thalys reeds twee treinen bij de Franse spoorwegen om het Izy-aanbod te lanceren. Een van die twee wordt vanaf 12 juni vervangen door een eigen rood Thalys-treinstel. "Dat zal gebeuren zonder impact op Thalys", zegt zegt commercieel directeur van Thalys Bruno Dierickx.



Om de ticketprijzen laag te houden tot 19 euro, rijdt de trein in Frankrijk niet op de hogesnelheidslijnen, maar via de klassieke sporen. Daardoor is de reis langer dan met de gewone Thalys. De dienstverlening aan boord is ook beperkter en tickets worden enkel online verkocht. Lees ook NMBS ziet operationeel resultaat opnieuw verbeteren

Optimalisatie

Het bedrijfsmodel zal verder geoptimaliseerd worden en de capaciteit wordt uitgebreid. Ook aan de dienstregeling wordt gesleuteld. "We zien dat in de weekends en op maandag meer klanten de Izy-treinen nemen dan tijdens de week. We gaan daarom sterker inzetten op weekends en vakantieperiodes", zegt Dierickx.