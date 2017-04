Door: redactie

12/04/17 - 19u53

Net als in België vier jaar geleden, staat nu Nederland op zijn kop voor de komst van twee reuzenpanda's. Wu Wen en Xing Ya uit China zullen voortaan door het leven gaan als de publiekslievelingen van onze Noorderburen. Het koppel is gisteren vertrokken en zal rond 19 uur aankomen in Amsterdam. Ze zullen zo'n vijftien jaar in het Ouwehands dierenpark in Rhenen verblijven.