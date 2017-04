Belg Frank Fol ambassadeur van campagne Wereldvoedselprogramma in Ethiopië

Door: redactie

De Belgische kok Frank Fol is één van de vijf Europese chefs die zich verbinden aan #WhatFoodMeans, de nieuwe campagne van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en de humanitaire hulp van de Europese Unie. Fol trok daarvoor ook zelf naar Ethiopië om er met eigen ogen te zien wat voedsel betekent voor de bevolking die vorig jaar in het noorden van het land te maken kreeg met een extreme droogte.

Het werk en de inspanningen van het Wereldvoedselprogramma en de EU hebben mee geholpen om een hongersnood te vermijden voor de zeven miljoen Ethiopiërs: in 2016 werd 75.000 ton voedsel - ongeveer 30.000 vrachtwagenladingen - verdeeld. "Die hulp heeft ervoor gezorgd dat de Ethiopische families en de vluchtelingen die in het land verblijven toegang hadden tot voedzame voeding, en tegelijk gemaakt dat kleine landbouwers en veehouders hun producten nog konden verkopen en geen inkomsten verloren", aldus de organisaties in een communiqué.



De droogte treft dit jaar in Ethiopië nog andere regio's en maakt dat meer dan vijf miljoen mensen dringend voedselhulp behoeven.



De vijf Europese chefs zullen als ambassadeurs het belang van het werk van de Europese en VN-organisaties in de Hoorn van Afrika benadrukken. Naast Frank Fol gaat het om de Poolse Anna Starmach, de Deen Mikkel Karstad, de Italiaan Simone Rugiati en Clara Perez Villalon uit Spanje.