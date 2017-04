'Inbreker' zet huis op stelten, maar dan ontdekt politie de echte schuldige

kv

Toen een Duitser gisteravond thuiskwam, merkte hij dat zijn huis helemaal overhoop gehaald was. De man zou nog enkele verdachte geluiden hebben gehoord waarop hij het noodnummer belde. Maar liefst tien agenten omsingelden het huis zodat de vermoedelijke inbreker niet kon ontsnappen. Maar de schuldige bleek helemaal niet zo gevaarlijk.

"Toen ik binnenkwam, klink het alsof iemand zich verstopte," vertelt 29-jarige Sebastian S. Toen hij de woonkamer binnenging, schrok hij zich rot. De rolgordijnen waren gescheurd, CD's lagen verspreid over de woonkamer, de televisie was omvergegooid en elektriciteitskabels waren uit de muur getrokken. "Het zag eruit als een inbraak. Ik ging meteen naar buiten en belde de politie," aldus de man.



De politie kwam ter plaatse. "Tien agenten omsingelden het huis, tien andere gingen naar binnen," vertelt Sebastian.



"Een politieagent ontdekte toen pootafdrukken op het raam en vroeg of er hier een hond woont," herinnert hij zich. In de woning, die van zijn ouders is, woont inderdaad een hond, maar die kon niet verantwoordelijk zijn voor de sporen op het raam.



Uiteindelijk kwamen de agenten tot de conclusie dat het niet om een professionele inbreker kon gaan en beseften ze dat er slechts één mogelijke verklaring was: een wasbeer.



Even later troffen ze het dier aan in de kelder. "De kleine wasbeer zat volledig uitgedroogd ineengedoken in de hoek," zegt Sebastian. Het dier was zo moe dat het zich zonder weerstand liet vangen. Dat is voor wasberen erg ongebruikelijk." Als hij een dag later zou thuisgekomen zijn, was de wasbeer, die zich had gekwetst bij het binnendringen in de woning, waarschijnlijk gestorven, zegt de man.



De agenten namen de wasbeer mee. Even later kon de harige amokmaker beschikken.