Robots vervangen pizzakoeriers in San Francisco

Door: redactie

12/04/17 - 17u06 Bron: Belga

Matthew Delaney, medeoprichter van Marble met een van de robots. © afp.

Inwoners van de Amerikaanse stad San Francisco kunnen sinds vandaag maaltijden bestellen en thuis laten afleveren door zelfrijdende robots. Het ingenieuze systeem werd uitgewerkt door de start-up Marble, die de dienst in de toekomst "in elke stad ter wereld" wil uitrollen.

Marble werkt voor de robotlevering samen met de app 'Yelp Eat24', waarop mensen maaltijden kunnen bestellen in lokale restaurants. De Marble-robots werken vooralsnog enkel in de wijken Mission en Portero Hill.



Concreet vraagt Yelp Eat24 gebruikers die een maaltijd bestellen uit een restaurant in één van die wijken, of ze die graag door een robot willen laten leveren, legt Marble-topman Matthew Delaney uit. De afhaalmaaltijden worden daarna in een zelfrijdende robot geplaatst. Het robotje levert de bestelling automatisch af bij de mensen thuis, aan wandelsnelheid. De klant krijgt een sms met een code, die moet worden ingetikt op het klavier van de robot, om het ding te openen en de bestelling eruit te nemen.



De Marble-robots zien eruit als een kruising tussen een keukentoestel en de Mars Rover en zijn uitgerust met dezelfde technologie als in zelfrijdende auto's wordt gebruikt. De toestellen zijn in principe gemaakt om autonoom rond te rijden, maar worden momenteel nog bijgestaan door menselijke begeleiders. Bovendien zijn ze ook verbonden met operatoren in de Marble-kantoren, die kunnen ingrijpen als er zich een probleem zou voordoen.



Het bedrijf wil het robotsysteem op lange termijn uitrollen "in elke stad ter wereld", klinkt het ambitieus. De start-up kondigde woensdag aan al 4 miljoen dollar te hebben opgehaald voor de ontwikkeling van zijn robotvloot.