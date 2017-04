Zuid-Afrikanen betogen massaal tegen beleid van president Zuma

MVDC

12/04/17

Afrikaanse bevolking loopt massaal de straat op om te betogen tegen President Jacob Zuma. © afp.

Zuid-Afrika Tienduizenden Zuid-Afrikanen hebben vandaag geprotesteerd tegen de regeringszetel in Pretoria. Ze eisten het ontslag van president Jacob Zuma. Verschillende oppositiepartijen riepen op om te betogen tegen Zuma's corruptie en wanbeleid.

Het was de tweede grootschalige demonstratie tegen Zuma in tien dagen. Volgende week dinsdag is er een vertrouwensstemming gepland in het parlement tegen de 75-jarige president. Samen met zijn regeringspartij ANC (Afrikaans Nationaal Congres) beschikt hij wel over een comfortabele meerderheid.