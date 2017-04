Na gerucht over escortverleden: Britse krant betaalt schadevergoeding aan Melania Trump

TDV

12/04/17 - 15u18 Bron: Reuters

First Lady Melania Trump © reuters.

De Britse krant Daily Mail zal een schadevergoeding betalen aan Melania Trump nadat de krant een gerucht had verspreid dat de First Lady als escortmeisje heeft gewerkt. Het bedrag van de schadevergoeding is niet bekend.

De Daily Mail verontschuldigde zich voor het artikel en zei dat het "de schade en kosten zullen betalen aan Melania Trump". Over het bedrag van de schadevergoeding wordt nu volop gespeculeerd, maar het is niet duidelijk of het om de 150 miljoen dollar gaat die Melania eiste. Bronnen melden aan persagentschap Reuters dat het om minder dan 3 miljoen dollar zou gaan.



De krant publiceerde intussen op de homepage van zijn website een verontschuldiging waarin het blad deemoedig toegeeft dat het in augustus valse beschuldigingen had geuit aan het adres van Melania Trump en meldt dat het de beweringen intrekt. Melania ging akkoord met de schadevergoeding en excuses.



Melania Trump had de zaak tegen de mediagroep Mail Media Inc aanvankelijk aangespannen in Maryland, waar de rechter de zaak verwierp. Daarna probeerde ze het in New York, waar de mediagroep kantoren heeft.