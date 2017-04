Zweden verstrengt antiterreurwetgeving

SVM

12/04/17 - 14u50 Bron: Belga

Morgan Johansson. © epa.

Na de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm wil Zweden zijn antiterreurwetgeving verstrengen. De regering wil in een spoedvergadering nagaan in hoeverre de omgang met terreurorganisaties kan bestraft worden. Dat zei minister van Justitie Morgan Johansson.

Tot dusver was het in Zweden enkel verboden om in naam van een terreurbeweging naar de oorlog te trekken en terreurorganisaties te financieren, het was niet verboden om lid te zijn. "Dergelijke hiaten moeten weggewerkt worden", zei Johansson.



Voor het einde van de legislatuur van de huidige regering moet hierover nog een wetsontwerp gepresenteerd worden. Volgens de Zweedse televisie steunen zeven van de acht partijen in de Riksdag het ontwerp.



39-jarige Oezbeek

Bij de terreuraanslag in de Zweedse hoofdstad was vorige vrijdag een vrachtwagenchauffeur bewust op de menigte in een winkelwandelstraat ingereden. Daarbij werden vier mensen -waaronder een Belgische vrouw- gedood en en 15 anderen verwond.



Een 39-jarige Oezbeek bekende de feiten. Hij zit in voorarrest. Volgens de speurders sympathiseert hij met terroristische organisaties als de Islamitische Staat (IS). Of hij ook lid is, is niet duidelijk. De aanslag is tot nog toe niet door IS opgeëist.