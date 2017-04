Tillerson probeert Rusland te overtuigen om Assad niet meer te steunen

Door: redactie

12/04/17 - 14u38 Bron: vtmnieuws

Rex Tillerson en zijn collega Sergej Lavrov © epa.

video De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is voor het eerst sinds zijn benoeming in Rusland. Hij ontmoet er zijn Russische collega Sergej Lavrov. Tillerson wil Rusland ervan overtuigen om de steun aan de Syrische president Assad op te geven, maar de kans is klein dat Moskou zal buigen.

De typische 'handshake' tussen beide buitenlandministers was alvast weinig hartelijk. Sinds de gifgasaanval in Syrië vorige week is het wantrouwen tussen de VS en Rusland alleen maar groter geworden. Rusland was niet te spreken over de aanval van het Amerikaanse leger op een Syrische luchtmachtbasis als reactie op de gifgasaanval.



Rex Tillerson zal alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat Rusland zijn steun aan de Syrische president Assad opzegt. Voor hij minister werd, had Tillerson goede banden met de Russische president Poetin, mogelijk ontmoet hij hem zelfs nog vandaag. Maar de kans is reëel dat hij met lege handen uit Rusland zal vertrekken. Eind deze week is er namelijk topoverleg gepland tussen Syrië en de twee grootste bondgenoten van Assad: Iran en Rusland.