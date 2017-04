Dodentol aanslag Sint-Petersburg opgelopen naar 15

Door: redactie

12/04/17 - 13u23 Bron: Belga

Mensen rouwen om de slachtoffers van de aansalg in Sint-Petersburg. © epa.

De aanslag in metro in Sint-Petersburg van vorige week heeft een vijftiende mensenleven geëist. Een zwaargewonde is vandaag in het ziekenhuis overleden, zo zei vicegouverneur Anna Mitjanina op Twitter. De ontploffing gebeurde in een metrostel tussen twee haltes in de op één na grootste Russische stad.