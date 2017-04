"Mijn vagina leek wel van beton": hoe Amy (26) zelf een oplossing voor haar seksprobleem vond

Koen Van De Sype

12/04/17 - 12u47 Bron: The Sun

© Instagram.

Jaren van proberen hadden alleen maar geleid tot frustratie in de relatie van de Britse Amy Forrest (26). Wat voor haar vriendinnen allemaal zo makkelijk leek, was voor haar een onmogelijke opdracht: geslachtsgemeenschap hebben. En dat kwam door een aandoening aan haar vagina.

En dat werd al helemáál een probleem toen ze een vast vriendje kreeg op haar 18de. "Hoe we ook probeerden, hij slaagde er niet in me te penetreren", gaat ze verder. "Hij steunde me heel erg, maar na een jaar of drie, toen er nog altijd geen vooruitgang was, begonnen de frustraties bij ons allebei op te lopen. Hij zei me dat hij me graag zag en dat we wel een oplossing zouden vinden. Maar ik had het gevoel dat ik hem tekort deed en dat seks vitaal was voor een serieuze relatie. Uiteindelijk staakten we al onze pogingen, want het eindigde toch alleen maar in tranen." (lees hieronder verder) © Instagram.

Maar dat zou veranderen. Dankzij een vriendin die een soortgelijk verhaal had gezien op het televisieprogramma 'Embarrassing Bodies'. Die patiënte bleek te lijden aan vaginisme, een aandoening waarbij de spieren rondom de vagina onvrijwillig samentrekken zodat het onmogelijk wordt om geslachtsgemeenschap te hebben. Geen enkele dokter die Amy had bezocht, was tot die conclusie gekomen.



Boek

Maar daarmee was er nog geen oplossing. Die kwam toen Amy op een boek stootte over het probleem, 'When Sex Seems Impossible'. En dat raadde aan botox te proberen. Die doet de spieren rond de vagina ontspannen en dat bleek een slaagpercentage te hebben van 80 tot 90 procent. Goedkoop was het wel niet: 1.400 euro per sessie. © Instagram.