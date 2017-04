Rusland waarschuwt VS: "Nieuwe aanvallen in Syrië kunnen niet meer"

Door: redactie

De Russische minister Sergej Lavrov heeft de VS opnieuw gewaarschuwd voor militaire interventies tegen Syrië. Hij ontmoette vandaag zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson in Moskou. "Het is voor ons een belangrijk principe dat we dergelijke riskante acties in de toekomst niet meer kunnen toelaten", zei Lavrov volgens het persbureau Interfax.

Rusland wil de "werkelijke bedoelingen" van de VS kennen, zei Lavrov. "Het is belangrijk dat we positie van de VS en de werkelijke intenties van de administratie van Donald Trump begrijpen". Tillerson zei aan het begin van het overleg dat hij hoopt op een ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in een positieve richting. Naast Syrië zijn er nog een resem andere conflicten die de relatie tussen de VS en Rusland belasten. Woensdagnamiddag zou Tillerson mogelijk een ontmoeting hebben met president Vladimir Poetin.





