Koptische christenen in Egypte beperken paasfeestelijkheden na dodelijke aanslagen

12/04/17 - 13u40 Bron: Belga

De kerk in Tanta waar zondag een bom ontplofte © afp.

In de Egyptische kerken zullen de feestelijkheden naar aanleiding van Pasen worden beperkt. Dat meldt de koptische kerk in Egypte vandaag in een officiële mededeling. De maatregel komt er na de dodelijke aanslagen tegen de gemeenschap vorige zondag.

"Gezien de huidige omstandigheden en onze solidariteit met de familie van de slachtoffers indachtig, zullen we de feestelijkheden tijdens de paasvieringen in de kerk beperken", luidt het in de mededeling op de Facebookpagina van de kerk.



Egypte werd zondag opgeschrikt door twee aanslagen op kerken van koptische christenen. Bij de bomexplosies in Tanta en in Alexandrië kwamen zeker 45 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. De aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat.



Volgens een verantwoordelijke van het patriarchaat zullen er dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren, geen versieringen worden aangebracht in de kerken. Daarnaast zullen de ruimten die voorbehouden zijn voor gelovigen die hun paaswensen willen aanbieden, gesloten blijven. Naar aanleiding van Pasen schenkt de koptische paus tijdens de ontvangst van de gelovigen na de mis normaal gezien snoepjes en chocolade aan de kinderen. Ook die ceremonie is geannuleerd, zegt de verantwoordelijke.