Acht matrozen bevrijd na kaping Indiaas schip door Somalische piraten

Door: redactie

12/04/17 - 12u13 Bron: Belga

© ap.

Acht bemanningsleden van een Indiaas schip dat door Somalische piraten op 31 maart was gekaapt, zijn vanochtend bevrijd door lokale veiligheidsdiensten. Dat zei een verantwoordelijke van de Somalische kustwacht.

"De acht gijzelaars zijn bevrijd zonder dat er een gevecht was. De ordediensten hebben de piraten belegerd, die probeerden te vluchten, maar drie van hen zijn gepakt", verklaarde Abdirashid Mohamed Ahmed, vicecommandant van de kustwacht in zelfverklaarde semi-autonome regio Galmudug.



"De reddingsoperatie was een totaal succes. De gijzelaars zijn veilig en verkeren in goede gezondheid", zei hij nog. Volgens de vicecommandant werden de bemanningsleden vastgehouden op de kust, bij de stad Hobyo.



Maandag konden de lokale autoriteiten al de controle over het vaartuig overnemen, dat behoort tot een Indiase eigenaar. Daarbij hebben ze ook twee bemanningsleden bevrijd. De piraten konden echter wegvluchten naar de kust en namen acht andere gijzelaars mee.



De Al Kausar vervoerde levensmiddelen van Dubai naar de haven van Bossasso, in het noordoosten van Somalië. Vijf piraten vielen het schip op zee aan en eisten losgeld.