Als Erdogan het referendum verliest, dan kunnen deze scenario's werkelijkheid worden

12/04/17 - 15u20 Bron: Eigen berichtgeving, Die Welt, Huffingtonpost.de Door: Karen Van Eyken

Links een standbeeld van Mustafa Kemal Ataturk en rechts een poster van Recep Tayyip Erdogan verenigd in één beeld in de Turkse stad Rize. © ap.

In België hebben de kieslokalen reeds hun deuren gesloten. Zondag kunnen ook de inwoners van Turkije zich uitspreken over de voorgestelde grondwetswijziging. Volgens een recente peiling ligt het ja-kamp momenteel nipt aan kop. Specialisten menen dat bij een 'ja'-stem het land op weg is naar een regelrechte dictatuur. Maar wat gebeurt er indien Erdogan het referendum toch verliest? Volgens waarnemers zijn dan de volgende scenario's mogelijk.

Professor en Turkijekenner Dirk Rochtus © rv. 1. Het einde van Erdogan?

"Een 'ja-stem zou een grote bekroning zijn van zijn politieke carrière terwijl een 'nee'-stem een enorme blamage zou betekenen voor Erdogan", stelt Dirk Rochtus, Turkijekenner en docent Internationale Politiek aan de KUL/Campus Antwerpen. "Het zou een zware klap zijn voor hem en niet veel goeds betekenen voor het verdere verloop van zijn politieke carrière. Zijn aura is dan helemaal aangetast."



De voormalige hoofdredacteur van de regeringskritische krant 'Cumhuriyet', Can Dündar, sluit zich daarbij aan. Hij denkt eveneens dat een 'nee'-stem Erdogan sterk zal beschadigen. "Wanneer de president het referendum verliest, zal het makkelijker worden om hem af te stoppen", verklaarde Dündar aan de Duitse krant Die Welt.



Maar dat is misschien een te optimistische inschatting omdat een overijverige Erdogan zijn tegenstanders de afgelopen maanden monddood heeft gemaakt door politici van andere partijen en zogezegde Gülen-aanhangers in de cel te stoppen. © afp.

De oppositie mag dan al grotendeels de mond gesnoerd zijn, toch acht professor Rochtus het niet ondenkbaar dat een 'paleisrevolutie' zal uitbreken binnen de eigen rangen. Ook mensen binnen zijn eigen partij nemen aanstoot aan zijn machtswellust.



"Er zijn AKP-aanhangers die hem ontegensprekelijk een goede leider vinden maar van mening zijn dat hij nu te ver is gegaan. Dat stoot hen tegen de borst. De Turkse president is eenzaam aan de top. Al zijn vroegere medestanders zijn immers uitgerangeerd en willen geen campagne meer voeren voor hem", zegt Rochtus. "Ook 550 voormalige parlementsleden hebben trouwens opgeroepen om 'nee' te stemmen."



Volgens de docent internationale politiek vormt een 'nee'-stem geen verdere bedreiging voor de reeds verzuurde relatie met de Europese Unie. "Erdogan zal de EU misschien blijven uitschelden en de schuld geven, maar de Europees-Turkse relaties zullen gewoon standhouden", legt Rochtus uit. "Ook als er nieuwe machthebbers komen, is het 'business as usual'." © ap.

2. Erdogan schrijft nieuwe verkiezingen uit

Indien de winstmarge van het nee-kamp erg krap is, dan kan de AKP-partij de uitslag aanvechten, menen waarnemers. "Wie Erdogan kent, weet hoe hij reageert op een nederlaag. Wellicht zal hij een 'nee' niet accepteren en aansturen op nieuwe verkiezingen", stelt de Duits-Turkse politicoloog Burak Copur.



Dat scenario ontvouwde zich ook al in juni 2015 toen bleek dat de AKP-partij haar meerderheid had verloren bij de parlementsverkiezingen. Erdogan schreef vervroegde verkiezingen uit en de AKP-partij won haar meerderheid in november van datzelfde jaar terug. © getty.

"Wanneer het resultaat van de volksraadpleging tegenvalt, zal de Turkse president de schuld geven aan allerlei duistere krachten en Europa. Erdogan zal zich blijven vastklampen aan de macht", denkt professor Rochtus.



Volgens hem is het inderdaad niet ondenkbaar dat de Turkse president bij verlies van het referendum vervroegde verkiezingen organiseert om alsnog aan een tweederdemeerderheid te komen. "In dat geval zal hij waarschijnlijk naar de kiezer stappen met een breder programma", gelooft de docent internationale politiek. "Met een tweederdemeerderheid achter zich kan hij opnieuw zijn macht proberen uit te breiden." © afp.