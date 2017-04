33 verkeersdoden op één dag voor Thais nieuwjaar

Door: redactie

Nog voor het begin van de officiële feestelijkheden rond Thais nieuwjaar zijn bij verkeersongevallen minstens 33 mensen gedood en meer dan 400 gewonden gevallen. Bij de meeste ongevallen waren motorrijders betrokken. Dat deelden de autoriteiten vandaag mee.

Het Zuidoost-Aziatische koninkrijk behoort tot de landen met de zwaarste ongevalstatistieken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vallen per een miljoen inwoners in Thailand jaarlijks 362 verkeersslachtoffers te betreuren, wat vorig jaar neerkwam op 24.237 verkeersdoden. Enkel in Libië zijn de wegen volgens de statistieken nog gevaarlijker dan in Thailand.