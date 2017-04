Uber ziet hoofd communicatie vertrekken en ze is niet de eerste die het bedrijf verlaat

maaike van den cruyce

Verenigde Staten Rachel Whetstone, hoofd van de communicatieafdeling bij taxibedrijf Uber, heeft spontaan ontslag ingediend. Volgens CEO Travis Kalanick bevestigde ze gisteren haar vertrek in een mail naar de staf. Rachel is hiermee niet de eerste werknemer die de firma verlaat. De reden voor het vertrek van Rachel is nog niet officieel bevestigd, maar het is opmerkelijk dat het bedrijf al een tijdje onder vuur ligt voor o.a oneerlijke concurrentie.

Whetston ruilde 2 jaar geleden haar plaats in bij Google voor een job bij Uber. "Als ik Google verlaat zal een andere vrouw mijn taak overnemen. Ik kies voor Uber, omdat ik enorm houd van hun product. Ik herinner me nog steeds mijn eerste taxirit 6 jaar geleden", sprak ze enkele jaren geleden vol lof.



Uber CEO, Travis Kalanick, betreurt het nieuws."Rachel was altijd de eerste als er veranderingen moesten worden gemaakt om succes te blijven garanderen. Ze had ook een goede neus op vlak van het bevorderen van promoties en het zorgen voor 'teamwork'", verklaarde hij.