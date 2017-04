Nieuw horrorverhaal van United Airlines opgedoken: "Ik moest afstappen of ik werd in de boeien geslagen"

Door: ep

12/04/17 - 10u57 Bron: LA Times

Passagier Geoff Fearns kreeg van United Airlines de keuze, geboeid het vliegtuig verlaten of in economy tussen een ruziënd koppel vliegen. © Valerie Fearns.

United Airlines ligt ernstig onder vuur nadat het filmpje van David Dao viraal ging. Deze passagier werd hardhandig van een toestel gesleept bij zijn armen omdat de vlucht overboekt was en hij weigerde af te stappen. Nu doet ook passagier Geoff Fearns het boekje open over zijn slechte behandeling, iets meer dan een week geleden. "Ik moest plaats maken voor een 'belangrijkere passagier' terwijl ik de volle pot voor mijn ticket in eerste klasse had betaald."

© ap. David Dao is niet de eerste om hardhandig behandeld te worden in een toestel van United Airlines-vliegtuig, dat onthult Geoff Fearns nu in de krant Los Angeles Times. Ook hij werd verplicht zijn zitje af te staan aan iemand die hoger op de prioriteitenlijst van de luchtvaartmaatschappij stond. De zakenman werd bedreigd en kreeg te horen dat hij geboeid zou worden als hij zijn zitje niet aan iemand anders zou afstaan. Geoff had nochtans 1.000 dollar betaald voor een ticketje in eerste klas van Hawaii naar Los Angeles. Hij was aan boord van het vliegtuig gegaan op het eiland Kauai en was in zijn toegewezen stoel gaan zitten, toen een medewerker van United hem kwam zeggen dat hij er weer af moest.



"Het vliegtuig is overboekt" zei een lid van de crew toen de passagier vroeg waarom. Net zoals David Dao, weigerde Geoff. Hij zat immers al neer. "Ze zeiden me dat mijn zitje bestemd was voor iemand die belangrijker was en pas last minute zou boarden. De crew vertelde me dat ze een prioriteitenlijst hadden en dat deze persoon hoger op die lijst stond dan ik. Ik snap dat een luchtvaartmaatschappij mensen van een vlucht moet schrappen, vol is vol. Maar niemand heeft me iets gezegd aan de gate, ik zat al neer. En dan zeiden ze me dat ik geen keuze had. Moest het nodig zijn, zouden ze me in de handboeien slaan." © ap.

Hoe het zo ver kon komen? Door technische problemen met het oorspronkelijke vliegtuig moest United Airlines last minute een oplossing zoeken. Als oplossing zette de maatschappij een kleiner vliegtuig met minder stoelen in eerste klasse in. Dat Fearns een frequent flyer was die de volle pot had betaald voor zijn ticket, maakte niks uit. Uiteindelijk kreeg Geoff een compromis voorgeschoteld: hij mocht in economy vliegen tussen een koppel dat weigerde naast elkaar te zitten en die tijdens de vlucht van zes uur de hele tijd hebben geruzied.



Eens thuis sprak de zakenman met zijn advocaat. Fearns vroeg aan United zijn geld voor het ticket terug en een donatie van 25.000 dollar aan goed doel. Maar de passagier moest het stellen met een mail van de klantendienst waar excuses in werden aangeboden, maar geen terugbetaling of geen donatie. Een week later stelde de luchtvaartmaatschappij voor het verschil tussen zijn zitje in eerste klas en het economyticket te betalen. Daarbovenop kreeg hij een bon van 500 dollar bij United Airlines, omdat "hij erg belangrijk was voor de maatschappij". Nu overweegt hij een rechtszaak en zegt hij zijn tegoedbon "zeker niet te zullen innen bij de maatschappij".