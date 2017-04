Verbleking Great Barrier Reef kan 10.000 jobs kosten

EB

12/04/17

De grootschalige verbleking van koraal in de Australische Great Barrier Reef zou het gebied 1 miljoen bezoekers per jaar kunnen kosten. Dat staat gelijk aan een verlies van 1 miljard Australische dollar (of 750 miljoen Amerikaanse dollar) aan opbrengsten uit toerisme. Dit stelt een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.

Het verlies van de bezoekers zou 10.000 banen in gevaar brengen, aldus de Climate Council in het nieuwe rapport. "De komende twee tot drie decennia zullen verblekingen vaker voorkomen in Australië, en ernstiger zijn. Dat zal een catastrofale impact hebben op de gezondheid van het rif en de economie", klinkt het in het rapport.



Momenteel brengt de Great Barrier Reef, die op de Unesco-Werelderfgoedlijst prijkt, 7 miljard Australische dollar per jaar op.



Volgens de organisatie veroorzaakt de klimaatverandering stijgende zeewatertemperaturen en de grootschalige verbleking van koraal. In het noorden van het rif verbleekte vorig jaar 90 procent van de koraal, en stierf twee derde. Ook dit jaar verbleekte er opnieuw koraal door de hoge watertemperaturen, ditmaal in andere gebieden.