Armoede onder Duitse kinderen stijgt, onder meer door toevloed asielzoekers

EB

12/04/17 - 08u08 Bron: ANP

Mensen schuiven aan in een voedselbank in Dortmund. © reuters.

Ondanks de bloeiende economie, leven steeds meer kinderen en jongeren in Duitsland in armoede. Uit cijfers van het landelijk agentschap voor arbeid blijkt dat eind vorig jaar meer dan twee miljoen minderjarigen afhankelijk waren van staatssteun. Zij leefden in gezinnen die een uitkering hadden. Dat was 3,3 procent meer dan het jaar daarvoor.