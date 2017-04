Belangrijke leider van islamistische groep Abu Sayyaf gedood

Door: redactie

12/04/17 - 07u51 Bron: Belga

© afp.

Bij een vuurgevecht op het eiland Bohol gisteren hebben de Filipijnse veiligheidsdiensten een lid van de terreurgroep Abu Sayyaf gedood, dat werd voorbereid op een leiderspositie. Dat heeft het leger vandaag gezegd.

Volgens legerleider Eduardo Ano was Muammar Askali, beter bekend als Abu Rami, een van de zes militanten van Abu Sayyaf die dinsdag gedood werden in een vuurgevecht. Daarmee werd de groep een zware klap toebedeeld.



Rami was een van de betrokkenen bij de ontvoering van drie buitenlanders in 2015, twee Canadezen en een Noor. Die laatste werd vrijgelaten, maar de Canadezen werden onthoofd. Rami gaf in februari ook het bevel tot de ontvoering van een Duitse toerist, en was op weg een van de leiders van de terreurgroep te worden.



Het vuurgevecht brak uit in de nacht van maandag op dinsdag in de gemeente Inabanga. De autoriteiten hadden de melding gekregen dat tien gewapende mannen maandagavond aan wal waren gekomen vanop drie boten. Ze wilden lokale bewoners of buitenlandse toeristen ontvoeren.