Canada versterkt veiligheid vliegverkeer

Door: redactie

12/04/17 - 06u34 Bron: Belga

© Thinkstock.

De Canadese regering heeft vandaag aangekondigd dat de veiligheid op bepaalde vluchten uit het buitenland versterkt wordt. Ze gaat echter niet zo ver als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die elektronische apparaten groter dan een telefoon aan boord verboden hebben.

"Ik heb beslist om bijkomende maatregelen te treffen voor bepaalde vluchten naar Canada vanop bepaalde buitenlandse luchthavens, om een grotere veiligheid te bekomen", zei minister van Transport Marc Garneau tijdens een persconferentie.



De minister wilde "om voor de hand liggende veiligheidsredenen" niet kwijt welke vluchten of landen onder de maatregelen vallen.



De veiligheidsversterking volgt nadat de Canadese regering de maatregelen die de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in maart onder de loep namen. De landen verboden elektronica groter dan een telefoon in vluchten vanuit bepaalde landen uit het Midden Oosten, Noord-Afrika en Turkije.



De Amerikaanse autoriteiten legden uit hiermee het risico op verborgen explosieven in elektronische apparaten te willen vermijden.



Maar Garneau zei dat reizigers naar Canada momenteel hun elektronische apparaten mee aan boord mogen blijven nemen.